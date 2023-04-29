Реал – Альмерия – 3:0. Хет-трик Бензема. Видео голов (обновляется)

В субботу, 29 апреля, в Мадриде проходит матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выясняют «Реал» и «Альмерия».

Близится к завершению первый тайм игры. Со счетом 2:0 побеждает «Реал». Автором обеих голов «галактикос» стал французский нападающий Карим Бензема.

ГОЛ! Карим Бензема, 5 минута

ГОЛ! Карим Бензема, 17 минута

ГОЛ! Карим Бензема (пенальти), 42 минута

Видео гола появится как только будет доступно