Испания29 апреля 2023, 20:06 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:20
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Реал – Альмерия – 3:0. Хет-трик Бензема. Видео голов (обновляется)
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Испании
29 апреля 2023, 20:06 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:20
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В субботу, 29 апреля, в Мадриде проходит матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выясняют «Реал» и «Альмерия».
Близится к завершению первый тайм игры. Со счетом 2:0 побеждает «Реал». Автором обеих голов «галактикос» стал французский нападающий Карим Бензема.
ГОЛ! Карим Бензема, 5 минута
ГОЛ! Карим Бензема, 17 минута
ГОЛ! Карим Бензема (пенальти), 42 минута
Видео гола появится как только будет доступно
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