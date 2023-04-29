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Испания
29 апреля 2023, 20:06 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:20
146
0

Реал – Альмерия – 3:0. Хет-трик Бензема. Видео голов (обновляется)

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Испании

29 апреля 2023, 20:06 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:20
146
0
Реал – Альмерия – 3:0. Хет-трик Бензема. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В субботу, 29 апреля, в Мадриде проходит матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выясняют «Реал» и «Альмерия».

Близится к завершению первый тайм игры. Со счетом 2:0 побеждает «Реал». Автором обеих голов «галактикос» стал французский нападающий Карим Бензема.

ГОЛ! Карим Бензема, 5 минута

ГОЛ! Карим Бензема, 17 минута

ГОЛ! Карим Бензема (пенальти), 42 минута

Видео гола появится как только будет доступно

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Ла Лига Карим Бензема видео голов и обзор Реал Мадрид Альмерия чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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