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Англия
27 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 19:56
551
1

Пирс МОРГАН: «Зинченко не провел хорошей игры»

Британский журналист – о матче «Манчестер Сити» – «Арсенал»

27 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 27 апреля 2023, 19:56
551
1
Пирс МОРГАН: «Зинченко не провел хорошей игры»

Известный журналист и телеведущий Пирс Морган, который является поклонником лондонского «Арсенала», поделился эмоциями от игры «канониров» в 33-м туре чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4).

«Мы потеряли преимущество в два мяча над «Ливерпулем», мы потеряли преимущество в два мяча над «Вест Хэмом», изо всех сил пытались сравнять счет с «Саутгемптоном», а теперь были полностью уничтожены «Ман Сити». Это четыре игры из четырех последних. Это непросто сказать... Мы слились.

Я действительно думаю, что все дело в менталитете. У нас есть способности, у нас есть талант, у нас есть игроки, юношеский задор и энергия. У нас есть все это. Я не думаю, что при персональном сравнении кто-то считал, что игроки «Ман Сити» намного сильнее игроков «Арсенала». Честно говоря, в этом матче каждый игрок «Сити» играл неизмеримо лучше, чем футболисты «Арсенала».

Лучшим примером было то, что этот Аканджи полностью нейтрализовал Сака. Сака не нанес ни одного удара за всю игру, а он один из лучших игроков Европы. Мартинелли не бил по воротам, как и Габриэл Жезус. Никто из них этого не сделал. Парти не провел хорошей игры, оборона была ужасной, Зинченко не провел хорошей игры. Я мог бы продолжать. Вся команда, откровенно говоря, была безнадежна, и я действительно думаю, что дело в менталитете», – заявил Морган.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1-е место с 75 очками после 33 матчей. У «Манчестер Сити» 73 очка после 31 поединка.

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Пирс Морган Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник talkSPORT
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Maksimka
Зінченко переоцінений це факт, але він не мессія щоб витягувати Арсенал коли всі мертві...
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