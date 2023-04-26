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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
26.04.2023 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 26 апреля 2023, 02:25
60
0

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 26 апреля в 22:00 по Киеву

26 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 26 апреля 2023, 02:25
60
0
Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал».

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Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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