Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
25.04.2023 20:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 апреля 2023, 02:45 | Обновлено 25 апреля 2023, 02:56
52
0

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок 25 апреля в 20:30 по Киеву

25 апреля 2023, 02:45 | Обновлено 25 апреля 2023, 02:56
52
0
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснят «Жирона» и мадридский «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Жирона» украинского полузащитника Виктора Цыганкова занимает 11-е место, имея 38 очков после 30 матчей. В предыдущем туре каталонская команда проиграла на выезде «Вальядолиду» со счетом 0:1.

Мадридский «Реал», в котором выступает украинский голкипер Андрей Лунин, идет на второй позиции. У него 65 пунктов после 30 игр. В минувшим туре «галактикос» дома обыграли «Сельту» из Виго – 2:0.

Встреча «Жироны» и мадридского «Реала» в первом круге нынешнего сезона завершилась вничью 1:1.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Не сыграет против Цыганкова. Эден Азар получил очередную травму
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
ВИДЕО. 30-й тур Ла Лиги. Валенсия и Севилья взяли важные три очка
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Реал Мадрид Виктор Цыганков Андрей Лунин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
Бокс | 24 апреля 2023, 11:28 0
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»

Боксер не знает, кто станет следующим соперником

Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Футбол | 24 апреля 2023, 14:58 34
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух

Команда Виталия Пономарева была близка к тому, чтобы огорчить фаворита матча

Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Футбол | 25.04.2023, 01:48
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Футбол | 24.04.2023, 19:40
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
Футбол | 24.04.2023, 23:05
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
24.04.2023, 05:12
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
23.04.2023, 00:10 8
Бокс
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 7
Хоккей
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
24.04.2023, 05:50
Футбол
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
23.04.2023, 17:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности