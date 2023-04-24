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Юношеская лига УЕФА
АЗ Алкмаар U19
24.04.2023 19:00 – 58 1 : 0
Хайдук Сплит U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
24 апреля 2023, 19:00 |
500
0

АЗ Алкмаар U-19 – Хайдук U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 24 апреля в 19:00 финальный матч Юношеской лиги УЕФА

24 апреля 2023, 19:00 |
500
0
АЗ Алкмаар U-19 – Хайдук U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля в 19:00 на стадионе в Женеве проходит финальный матч Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче играют АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) и «Хайдук» Сплит U19 (Хорватия).

21 апреля в полуфиналах ЮЛУ «Хайдук» обыграл итальянский «Милан» (3:1), а АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг» (2:2, пен. 4:3).

АЗ Алкмаар U-19 – Хайдук U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн. LIVE

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды АЗ Алкмаар U19.
По теме:
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АЗ Алкмаар отыграл два мяча у Андерлехта и по пенальти вышел в полуфинал ЛК
Юношеская лига УЕФА АЗ Алкмаар U-19 Хайдук Сплит U-19 АЗ Алкмаар Хайдук Сплит смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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