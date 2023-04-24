24 апреля в 19:00 на стадионе в Женеве проходит финальный матч Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче играют АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) и «Хайдук» Сплит U19 (Хорватия).

21 апреля в полуфиналах ЮЛУ «Хайдук» обыграл итальянский «Милан» (3:1), а АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг» (2:2, пен. 4:3).

АЗ Алкмаар U-19 – Хайдук U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн. LIVE