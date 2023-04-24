Юношеская лига УЕФА
24.04.2023 19:00 – 58’ 1 : 0
Молодежные турниры24 апреля 2023, 19:00 |
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АЗ Алкмаар U-19 – Хайдук U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 24 апреля в 19:00 финальный матч Юношеской лиги УЕФА
24 апреля 2023, 19:00 |
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24 апреля в 19:00 на стадионе в Женеве проходит финальный матч Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче играют АЗ Алкмар U19 (Нидерланды) и «Хайдук» Сплит U19 (Хорватия).
21 апреля в полуфиналах ЮЛУ «Хайдук» обыграл итальянский «Милан» (3:1), а АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг» (2:2, пен. 4:3).
АЗ Алкмаар U-19 – Хайдук U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
45’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды АЗ Алкмаар U19.
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