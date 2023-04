Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья

22 и 23 апреля были сыграны полуфинальные матчи Лиги чемпионов среди женщин.

В первых поединках «Челси» уступил «Барселоне» (0:1), а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), причем канониры отыграли два мяча по ходу игры.

Ответные полуфинальные матчи будут сыграны 29/30 апреля, а финал назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.

Лига чемпионов среди женщин

1/2 финала, первые матчи

22 апреля. 14:30. Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Хансен, 4

23 апреля. 16:30. Вольфсбург (Германия) – Арсенал (Англия) – 2:2

Голы: Пайор, 19, Йонсдоттир, 24 – Рафаэлле Соуза, 45, Блакстениус, 69.

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰



What a game! 🍿 Arsenal come from 2-0 down to seal a draw in Wolfsburg 👊#UWCL