Тренер Кривбасса: «Очень разочарованы»

Тренер криворожского «Кривбасса» Игорь Фокин дал оценку матчу 22-го тура украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:3). Стоит напомнить, что главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб на игру с одесситами был дисквалифицирован.

– Комментарий будет короткий. Игра была напряженная и интересная. К сожалению, мы не удержали тот счет, которого добивались. Очень разочарованы.

– Пропущенные мячи с передач в штрафную – в чем вы видите проблему?

– Все голы еще надо разобрать. Мы анализировали игру соперника: «Черноморец» имеет быстрых футболистов, они активно используют фланги. Ошибки у нас есть - поэтому надо работать.

– Сегодня на поле после небольшого перерыва вышел Сарнавский. Как можно оценить его игру?

– Он хорошо отыграл. То, что пропустил голы - а там были и выходы один в один ... Ошибок там не было. Бодя - капитан команды, опытный футболист.

– Можно ли сказать, что «Кривбасс» вышел из борьбы за пятое место? Или, возможно, еще есть шансы?

– В турнирную таблицу все смотрят. Вы же видите, какая там плотность... Мы выходим и играем каждый матч. Сейчас «Кривбасс» - дебютант Премьер-лиги. Мы выходим, играем, стараемся. Есть ли такая задача - войти в топ-5? Задачу стать пятыми никто перед нами не ставил. Мы боремся в каждом туре и играем на победу.

– Без Юрия Вернидуба на тренерской скамье было тяжеловато?

– Ребята привыкли, когда он рядом. Тяжеловато? К сожалению, сегодня возникла такая ситуация. Эмоции, эмоции...

– Если вспомнить расклады перед игрой, то кого из соперников вы бы могли назвать самым опасным? Кого стоило опекать больше всего?

– Мы разбираем всю команду комплексно. Знали сильные стороны соперника в целом и конкретно каждого игрока. К сожалению, пропустили три мяча...