Тренер Кривбасса: «Очень разочарованы»
Игорь Фокин – об игре с «Черноморцем»
Тренер криворожского «Кривбасса» Игорь Фокин дал оценку матчу 22-го тура украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (2:3). Стоит напомнить, что главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб на игру с одесситами был дисквалифицирован.
– Комментарий будет короткий. Игра была напряженная и интересная. К сожалению, мы не удержали тот счет, которого добивались. Очень разочарованы.
– Пропущенные мячи с передач в штрафную – в чем вы видите проблему?
– Все голы еще надо разобрать. Мы анализировали игру соперника: «Черноморец» имеет быстрых футболистов, они активно используют фланги. Ошибки у нас есть - поэтому надо работать.
– Сегодня на поле после небольшого перерыва вышел Сарнавский. Как можно оценить его игру?
– Он хорошо отыграл. То, что пропустил голы - а там были и выходы один в один ... Ошибок там не было. Бодя - капитан команды, опытный футболист.
– Можно ли сказать, что «Кривбасс» вышел из борьбы за пятое место? Или, возможно, еще есть шансы?
– В турнирную таблицу все смотрят. Вы же видите, какая там плотность... Мы выходим и играем каждый матч. Сейчас «Кривбасс» - дебютант Премьер-лиги. Мы выходим, играем, стараемся. Есть ли такая задача - войти в топ-5? Задачу стать пятыми никто перед нами не ставил. Мы боремся в каждом туре и играем на победу.
– Без Юрия Вернидуба на тренерской скамье было тяжеловато?
– Ребята привыкли, когда он рядом. Тяжеловато? К сожалению, сегодня возникла такая ситуация. Эмоции, эмоции...
– Если вспомнить расклады перед игрой, то кого из соперников вы бы могли назвать самым опасным? Кого стоило опекать больше всего?
– Мы разбираем всю команду комплексно. Знали сильные стороны соперника в целом и конкретно каждого игрока. К сожалению, пропустили три мяча...
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