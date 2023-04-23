Англия23 апреля 2023, 08:29 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
Важные события во всех видах спорта
23 апреля 2023, 08:29 |
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В воскресенье, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Кривбасс – Черноморец
16:00 Ньюкасл – Тотттенхэм
17:15 Барселона – Атлетико
18:30 Брайтон – Манчестер Юнайтед
21:45 Ювентус – Наполи
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