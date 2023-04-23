АНДРИЕВСКИЙ: «Настроился бить по воротах Шахтера прямым ударом»
Хавбек киевского «Динамо» отличился забитым мячом в Классическом дерби
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский отметился забитым мячом в домашнем матче с донецким «Шахтером». После игры он поделился впечатлениями от поединка, в котором его команда сыграла вничью 1:1:
– Какие впечатления остались от игры? Как к ней готовились и настраивались?
– Готовились, как всегда, как к обычному матчу, но в то же время понимали, каким будет напряжение в этом поединке, ведь мы встречались с «Шахтером». Что касается мотивации, она была на самом высоком уровне.
– В первом тайме на поле были невысокие скорости. Это связано с тем, что обе команды боялись ошибиться?
– Да. Мы действовали очень осторожно, потому что понимали, какая может быть цена ошибки – слишком высокая.
– Как повлиял на дальнейшую игру досадный гол с большого расстояния в начале встречи?
– Почти никоим образом не повлиял. Просто после него мы проигрывали и должны больше идти в атаку и больше рисковать.
– Расскажите, как вам удалось отличиться? С какими мыслями подходили к мячу при выполнении штрафного удара?
– Настраивался бить по воротам прямым ударом. Хорошо, что все вышло.
– В матче было много столкновений и нарушений правил. Это типично для поединков между «Динамо» и «Шахтером»?
– Да. Это дерби, как говорится, украинское «классическое», поэтому это действительно нормально для такого матча.
– После сегодняшней ничьей отставание от «Шахтера» сохранилось неизменным – 12 очков, так что борьба за призовые места продолжается?
– Мы готовимся от матча к матчу, нам нужно побеждать во всех поединках. Потому в таблицу сейчас не смотрим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда воспользовалась ошибкой конкурента
Два украинских гранда завершили выяснение отношений положительным для конкурентов результатом