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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 17:14 |
730
0

Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор центрального матча 22-го тура УПЛ

22 апреля 2023, 17:14 |
730
0
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В субботу, 22 апреля «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Составы команд:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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