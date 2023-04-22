Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 17:14 |
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Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор центрального матча 22-го тура УПЛ
22 апреля 2023, 17:14 |
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В субботу, 22 апреля «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Составы команд:
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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