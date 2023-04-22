Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 22 апреля «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Составы команд:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский, Волошин, Ванат

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Джурасек, Траоре

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: