Металлист продлил свою беспомощность

В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура чемпионата Украины харьковский «Металлист» в Полтаве встречался с «Ворсклой» и потерпел поражение со счетом 2:3.

«Металлист», проиграв в очередной раз в сезоне, довел свою серию матчей без побед до 15-ти.

В последний раз харьковчане побеждали в УПЛ 15 октября – 3:2 в игре с «Ворсклой». После этого «Металлист» потерпел 9 поражений и 6 раз сыграл вничью.

В таблице УПЛ «Металлист» опустился на 15-е место, имея в активе 19 очков.