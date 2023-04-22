Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 15:32 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:37
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Металлист продлил свою беспомощность
Харьковский клуб уже предпоследний в УПЛ
22 апреля 2023, 15:32 | Обновлено 22 апреля 2023, 15:37
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В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура чемпионата Украины харьковский «Металлист» в Полтаве встречался с «Ворсклой» и потерпел поражение со счетом 2:3.
«Металлист», проиграв в очередной раз в сезоне, довел свою серию матчей без побед до 15-ти.
В последний раз харьковчане побеждали в УПЛ 15 октября – 3:2 в игре с «Ворсклой». После этого «Металлист» потерпел 9 поражений и 6 раз сыграл вничью.
В таблице УПЛ «Металлист» опустился на 15-е место, имея в активе 19 очков.
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