21.04.2023 22:00 – FT 3 : 3
Англия22 апреля 2023, 03:57 |
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Арсенал – Саутгемптон – 3:3. Суперкамбэк фаворита. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 32 тура чемпионата Англии
22 апреля 2023, 03:57 |
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В пятницу состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 3:3.
По ходу встречи «канониры» проигрывали со счетом 1:3, но на последних минутах сумели вырвать ничейный результат.
«Арсенал» продолжает бороться за чемпионство. Лондонский клуб на пять очков опережает «Манчестер Сити», который провел на 2 матча меньше. В следующем туре АПЛ «канониры» встретятся как раз со своими преследователями. Игра состоится 26 апреля.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Уолкотт (Саутгемптон).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Алькарас (Саутгемптон).
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