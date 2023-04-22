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Чемпионат Англии
Арсенал
21.04.2023 22:00 – FT 3 : 3
Саутгемптон
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Англия
22 апреля 2023, 00:04 | Обновлено 22 апреля 2023, 00:12
2899
33

Суперкамбек! Арсенал с Зинченко спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ

Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном», 3:3

22 апреля 2023, 00:04 | Обновлено 22 апреля 2023, 00:12
2899
33
Суперкамбек! Арсенал с Зинченко спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:3.

Счет в матче был открыт на 1-й минуте игры после грубой ошибки Эрона Рамздейла. Карлос Алькарас спокойно перехватил передачу голкипера и расстрелял ворота. Спустя 13 минут гости увеличили отрыв – отличился Тео Уолкотт.

После двух пропущенных мячей украинский защитник «канониров» Александр Зинченко собрал вокруг себя партнеров и начал зводить их. Это принесло свои плоды – на 20-й минуте отставание хозяев сократил Габриэл Мартинелли.

Сделать быстрый камбек не получилось. Более того, на 66-й «Арсенал» пропустил третий мяч. Забил Дуже Чалета-Цар.

Тем не менее, все же столичный клуб смог отыграться. На 88-й минуте Мартин Эдегор поразил ворота «святых», а на 90-й Сака вырвал ничью.

Зинченко вышел в стартовом составе «канониров», провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Эдди Нкетиа. На 45+4-й украинец получил желтую карточку.

Сейчас «Арсенал» все еще находится на первом месте таблицы АПЛ. У команды 75 очков после 32 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 70 пунктов, однако у него две игры в запасе. «Саутгемптон» занимает последнее 20-е место в чемпионате. У «святых» всего 24 очка.

Чемпионат Англии по футболу. 32-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90+1 – Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 66

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Эрон Рамздейл Александр Зинченко Габриэл Мартинелли Карлос Алькарас (футболист) Тео Уолкотт Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Саутгемптон Арсенал - Саутгемптон Мартин Эдегор Букайо Сака
Источник Sport.ua
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Комментарии 33
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Max77
Здається без Зінченка врятувався
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+13
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GloryUkraine
На жаль цього недостатньо. 
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+4
Springfield
Хай живе АПЛ - найліпша та  найгідніша ліга світу!
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+3
Михайло Брижак
Заголок вообще неуместен.Арсенал спасья как раз уже без Зинченко
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+3
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Moonspell
Заголовок має бути "Арсенал" із Зінченком про@ирає чемпіонство.
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+2
EGOS
арсенал з зінченком якраз би програв, скоріш за все, асист зробив нкетіа, який вийшов замість нього..ризикує наш дурашка присісти моцно, кілька ігор підряд привозить голи, що ще раз доводить що наших гравців сучасності нема чого хвалити рясно, бо там нема стійкого менталітету, - після 2-3 вдалих ігор як повітряна кулька летять в космос..))
а на шпрот.юа, або є особистий дрочер зінченка, або фунти регулярно приходять на рахунок...не займайтеся херньою, бо виглядаєте клоунами, як і ваш "кумир"...
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+2
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Макс Максов
Камбек це звичайно круто, але стільки нічиїх підряд то не дуже!
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+2
igor shmuylo
 тут и сказочке конец, а кто видел  молодец. Походу чемп. Убежало, а ман.сити еще  две игрыв запасе.  Будем смотреть в среду классику   ман. Сити и арсеналом  . Вот тогда решиться  чемпинство. 
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+1
Октавий Фландрийский
Поздно заменили Знченка, нужно было уже после 2-го мяча срочно менять, так нет,ждали третьего... Зинченко последние игры явно выпадает из игры, уж много энергии у него уходит на показные эмоции и понты на поле, он мне стал напоминать Тимощука в Баварии...
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+1
luceorius
 Арсенал без Зінченка взагалі міг виграти, та й про Зінченка ще позавчора писали, що пропустить цю гру, ніби щось там недолікував в паху. То ж питання до Артети: що спонукало випустити "зірку" та "натхненника"  у стартовому складі проти аутсайдера?
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+1
Burevestnik
Арсенал робить впевненні  кроки до завоювання серебра в АПЛ !!! 
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+1
vitaha33
Мене одного виводив арбітр? Воротар Саутгемптона по 20сек виводив м'яч, куча падінь в штрафному і жодного разу вар не переглядав. Таке враження що система вар поїхала на якийсь матч минай-інгулець. Де ВАР? Де нормальні повтори?
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+1
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Віталій Яценко
Фінішна пряма розпочалась, а Арсенал втратив у двох матчах чотири очки, шість в останніх трьох. А попереду МанСіті, Челсі, Ньюкасл. Поки фінішну пряму Арсенал провалює. На жаль. Але шанси ще є. Якби програли сьогодні, то ментально б зломались. Нічія - поганий результат, але і далі все можна змінити на свою користь. Однак за втраченими очками Арсенал вже програє Сіті. Не вистачає характеру і якості складу.
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0
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an52
Коли Арсенал програє чемпіонство, напевно вийде стаття із заголовком "Арсенал без Мудрика не зміг стати чемпіоном" 
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0
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Михайло Брижак
Я не буду писать роль Зинченко в этом матче.Но какого чёрта писать про суперкамбек с Зинченко,когда самого Зинченко заменили при счёте 1-3
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0
antt
Замінили від біди подалі. Згадуючи ЛІверпуль. І на добре вийшло. Це звичайно висновки по цьому сайту, а не по самому матчу!
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0
Виктор Войцеховский
А х...ли толку от этих подвигов? Чемпионство УПЛ похоже уплыло. 
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-1
avk2307
Обидно конечно что не вытянули игру. Но сами виноваты. Потеряли 4 очка там где не надо было с ВестХемом и Саутгемптоном.
А почему Джаки не было ? Я думаю с ним бы три не пропустили
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-1
Octopus
Классический Арсенал, при полном преимуществе из-за слабой психологии сливать важные очки. 
Но тут реально подвиг, что вообще сравняли. Даже ругать их не хочется, если начинать матч с форы в два мяча по глупости, сложно на что-то рассчитывать в АПЛ.
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-1
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