Суперкамбек! Арсенал с Зинченко спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ

В пятницу, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:3.

Счет в матче был открыт на 1-й минуте игры после грубой ошибки Эрона Рамздейла. Карлос Алькарас спокойно перехватил передачу голкипера и расстрелял ворота. Спустя 13 минут гости увеличили отрыв – отличился Тео Уолкотт.

После двух пропущенных мячей украинский защитник «канониров» Александр Зинченко собрал вокруг себя партнеров и начал зводить их. Это принесло свои плоды – на 20-й минуте отставание хозяев сократил Габриэл Мартинелли.

Сделать быстрый камбек не получилось. Более того, на 66-й «Арсенал» пропустил третий мяч. Забил Дуже Чалета-Цар.

Тем не менее, все же столичный клуб смог отыграться. На 88-й минуте Мартин Эдегор поразил ворота «святых», а на 90-й Сака вырвал ничью.

Зинченко вышел в стартовом составе «канониров», провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Эдди Нкетиа. На 45+4-й украинец получил желтую карточку.

Сейчас «Арсенал» все еще находится на первом месте таблицы АПЛ. У команды 75 очков после 32 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 70 пунктов, однако у него две игры в запасе. «Саутгемптон» занимает последнее 20-е место в чемпионате. У «святых» всего 24 очка.

Чемпионат Англии по футболу. 32-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90+1 – Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 66

