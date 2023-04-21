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Чемпионат Англии
Арсенал
21.04.2023 22:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2023, 02:21 |
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Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 32-го тура АПЛ

21 апреля 2023, 02:21 |
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Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

В прошлом календарном году «Саутгемптон» не проигрывал столичному гранду – 1:0 и 1:1. Впрочем, оба раза поединки проводились на Сент-Мэри.

Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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