21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

В прошлом календарном году «Саутгемптон» не проигрывал столичному гранду – 1:0 и 1:1. Впрочем, оба раза поединки проводились на Сент-Мэри.

Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция