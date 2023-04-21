21.04.2023 22:00 - : -
Англия21 апреля 2023, 02:21 |
20
0
Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 32-го тура АПЛ
21 апреля 2023, 02:21 |
20
0
21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
В прошлом календарном году «Саутгемптон» не проигрывал столичному гранду – 1:0 и 1:1. Впрочем, оба раза поединки проводились на Сент-Мэри.
Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 апреля 2023, 15:04 3
Американский боксер готов драться с Энтони и побеждать
Футбол | 21 апреля 2023, 00:01 5
Возвращение 15 очков стало не единственной хорошей новостью за день
Футбол | 21.04.2023, 01:55
Футбол | 20.04.2023, 20:45
Футбол | 20.04.2023, 13:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.04.2023, 14:19
19.04.2023, 21:30 5
19.04.2023, 23:01
19.04.2023, 16:40 2
20.04.2023, 05:26 1
20.04.2023, 17:52 1
19.04.2023, 02:23 6
19.04.2023, 21:12 2