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Украина. Первая лига
20 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:04
18
0

Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч Первой лиги

Будущие соперники одержали в 2023 году по 2 победы в двух матчах

20 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:04
18
0
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
ФК Карпаты Львов

В субботу, 22 апреля, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины, в котором «Карпаты» примут клуб ЛНЗ из Черкасс. Стартовый свисток арбитра Назария Дьордя из Ужгорода прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Карпаты

Львовские «Карпаты» подходят к очередному матчу второго этапа сезона, занимая 4-е место в турнирной таблице Чемпионской группы. На счету у бело-зеленых 12 очков после 8 матчей.

В стартовом поединке весенней части сезона львовяне в родных стенах выяснили отношения с «Кремнем» из Кременчуга и добились победы со счетом 2:0. Голами отметились Бобко и Тлумак. Для «Карпат» победа стала хорошим почином в решающей борьбе за путевку в УПЛ. И команда Андрея Тлумака смогла продолжить в том же духе. Во 2-м туре Чемпионской группы она сыграла в Моршине с запорожским «Металлургом» и добилась с автоголом Сидорова минимальной победы – 1:0.

По курсу еще шесть туров второго этапа сезона-2022/2023, то есть – впереди вся основная борьба за места и в первом дуэте, который напрямую отправиться в УПЛ, и во втором, который сыграет затем в стыковых встречах с 13-й и 14-й командами элиты. Но это не такой уж и долгий путь, а значит терять очки крайне нежелательно, особенно – на своем поле. «Карпаты» в предстоящем поединке допустить подобного не должны.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги располагается на 3-й позиции. У него 14 очков по результатам 8-ми встреч. Это на два пункта больше, чем у «Карпат», что может быть сильным раздражителем для коллектива из Львова.

В премьерном матче второго этапа кампании ЛНЗ на выезде со счетом 2:1 переиграл тернопольскую «Ниву». По голу у черкасчан забили Ныч и Лопыренок, а Синегуб стал автором гола в свои ворота, чем порадовал команду из Тернополя. В поединке 2-го тура ЛНЗ принял дома «Эпицентр» и отпраздновал комфортную победу – 2:0. В матче двумя точными ударами отметился Тищенко (один гол провел с пенальти).

Домашняя победа ЛНЗ продлила успешную серию команды на своем поле до 8-ми игр без провалов – 6 побед и 2 ничьи. Ко всему прочему, подопечные Александра Ковпака продолжают свой беспроигрышный «сериал» в Первой лиге, который также длится уже 8 игр – 6 побед и 2 ничьи.

Фемида

Команды рассудит 31-летний арбитр из Ужгорода Назарий Дьодь. Помогать ему будут Ярослав Поважный из Харькова и Максим Левченко из Кривого Рога. Четвертый арбитр – Степан Лапко (Львов).

Наблюдатель арбитража – Игорь Овчар (Ивано-Франковск).

Ориентировочные составы

«Карпаты»: Ильющенков – Дуць, Приймак, Сакив, Чачуа, Бобко, Горбунов, Рябов, Кожанов, Тлумак, Хобленко.

ЛНЗ: Самойленко – Солдат, Лопыренок, Муравский, Норенков, Хамелюк, Тищенко, Бойко, Шестаков, Коваленко, Ныч.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут добиться положительного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – «Карпаты» победят.

22 апреля, суббота

«Карпаты» – ЛНЗ
Львов. Стадион «Украина». 17:00
Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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прогнозы Первая лига Украины Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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