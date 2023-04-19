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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 22:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:49
576
0

Интер – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Битва за выход в полуфинал Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 22:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:49
576
0
Интер – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В 22:00 стартовал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой». В первой встрече итальянская команда выиграла со счетом 2:0.

В новости будут появляться голы, а также обзор матча.

Интер - Бенфика 1:0. Гол Бареллы

Интер - Бенфика 1:1. Гол Аурснеса

Интер - Бенфика 2:1. Гол Лаутаро

Интер - Бенфика 3:1. Гол Корреа

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Бенфика Интер Милан Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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