Лига чемпионов19 апреля 2023, 22:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:49
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Интер – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Битва за выход в полуфинал Лиги чемпионов
19 апреля 2023, 22:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:49
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В 22:00 стартовал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой». В первой встрече итальянская команда выиграла со счетом 2:0.
В новости будут появляться голы, а также обзор матча.
Интер - Бенфика 1:0. Гол Бареллы
Интер - Бенфика 1:1. Гол Аурснеса
Интер - Бенфика 2:1. Гол Лаутаро
Интер - Бенфика 3:1. Гол Корреа
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