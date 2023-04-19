В 22:00 стартовал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой». В первой встрече итальянская команда выиграла со счетом 2:0.

В новости будут появляться голы, а также обзор матча.

Интер - Бенфика 1:0. Гол Бареллы

Интер - Бенфика 1:1. Гол Аурснеса

Интер - Бенфика 2:1. Гол Лаутаро

Интер - Бенфика 3:1. Гол Корреа