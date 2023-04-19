Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Чемпионов
Бавария
19.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 1
Манчестер Сити Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:44
795
0

Бавария – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:44
795
0
Бавария – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

Стартовые составы на матч Бавария – Манчестер Сити

Бавария: Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Шупо-Мотинг.

Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Стоунз, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Холанд, Грилиш.

Бавария – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Холанд, 57 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Фирменная остановка – четвертьфинал. Бавария дома не обыграла Ман Сити
Бенфика пыталась. Интер сыграет в итальянском полуфинале ЛЧ
ВИДЕО. Лаутаро и Корреа добили Бенфику, Интер идет в полуфинал ЛЧ
Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Футбол | 19 апреля 2023, 19:20 6
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS

Дисквалификация Тараса Дурая осталась в силе

Пробил выше ворот. Холанд не реализовал пенальти в ворота Баварии
Футбол | 19 апреля 2023, 22:45 0
Пробил выше ворот. Холанд не реализовал пенальти в ворота Баварии
Пробил выше ворот. Холанд не реализовал пенальти в ворота Баварии

После первого тайма счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ пока не открыт

Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Баскетбол | 19.04.2023, 12:41
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Футбол | 19.04.2023, 11:45
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Футбол | 19.04.2023, 02:23
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
18.04.2023, 11:48 6
MMA
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
Александр АЛИЕВ: «россияне, можете устроить у себя там Олимпиаду москвы»
19.04.2023, 11:32 1
Футбол
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
19.04.2023, 00:30 3
Футбол
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 4
Бокс
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 20
Футбол
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
19.04.2023, 00:08 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности