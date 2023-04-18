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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 23:09 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:12
1170
0

Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 23:09 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:12
1170
0
Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

Стартовые составы на матч Наполи – Милан

Наполи: Мерет, Жуан Жезус, Марио Руй, Ррахмани, Зелиньски, Ндомбеле, Ди Лоренцо, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Кьер, Беннасер, Тонали, Крунич, Браим Диас, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Жиру, 43 мин.

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Источник Sport.ua
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