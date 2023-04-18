Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).
Стартовые составы на матч Наполи – Милан
Наполи: Мерет, Жуан Жезус, Марио Руй, Ррахмани, Зелиньски, Ндомбеле, Ди Лоренцо, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Кьер, Беннасер, Тонали, Крунич, Браим Диас, Рафаэл Леау, Жиру.
Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Жиру, 43 мин.
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