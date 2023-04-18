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Англия
18 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:35
2063
0

Челси – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 18 апреля 2023, 23:35
2063
0
Челси – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Голкипер королевского клуба Андрей Лунин также остался в запасе.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Челси – Реал – 0:1 [первый поединок – 0:2] (матч продолжается)

Гол: Родриго, 68

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ГОЛ! 0:1 Родриго, 58 мин.

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Источник Sport.ua
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