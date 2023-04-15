Металлист – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 15 апреля «Металлист» в 21-м туре УПЛ принимает «Верес». Начало матча – в 13:00.

Составы команд:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чидомере, Бойчук, Картушов, Прядун

«Верес»: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Курко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Картушов, 6-я минута:

2:0 – Порох, 10-я минута:

2:1 – Близниченко, 18-я минута:

2:2 – Шарай, 23-я минута: