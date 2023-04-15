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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
15.04.2023 12:30 – 26 1 : 1
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 апреля 2023, 12:25 | Обновлено 15 апреля 2023, 12:39
84
0

Мариуполь – Полтава, Кремень – Полесье, Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 апреля видеотрансляции матчей Первой лиги

15 апреля 2023, 12:25 | Обновлено 15 апреля 2023, 12:39
84
0
Мариуполь – Полтава, Кремень – Полесье, Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ Украины

В субботу, 15 апреля, будут сыграны очередные матчи первенства Украины в Первой лиге.

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляции игр.

Первая лига Украины. Группа выбывания. 2-й тур

12:30 Мариуполь – Полтава

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 2-й тур

13:00. Кремень – Полесье

Первая лига Украины. Группа выбывания. 2-й тур

13:00 Прикарпатье – Скорук

13:30. Диназ – Горняк-Спорт

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Источник Sport.ua
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