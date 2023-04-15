15.04.2023 12:30 – 26’ 1 : 1
Украина. Первая лига15 апреля 2023, 12:25 | Обновлено 15 апреля 2023, 12:39
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Мариуполь – Полтава, Кремень – Полесье, Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 апреля видеотрансляции матчей Первой лиги
15 апреля 2023, 12:25 | Обновлено 15 апреля 2023, 12:39
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В субботу, 15 апреля, будут сыграны очередные матчи первенства Украины в Первой лиге.
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляции игр.
Первая лига Украины. Группа выбывания. 2-й тур
12:30 Мариуполь – Полтава
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 2-й тур
13:00. Кремень – Полесье
Первая лига Украины. Группа выбывания. 2-й тур
13:00 Прикарпатье – Скорук
13:30. Диназ – Горняк-Спорт
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