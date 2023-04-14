Четвертая победа подряд. Лацио разгромил Специю, Коваленко остался в запасе

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Специю» 3:0.

Голами у римлян отмелись Чиро Иммобиле (с пенальти), Фелипе Андерсон и Маркос Антонио, экс-игрок «Шахтера».

Украинский хавбек Виктор Коваленко весь матч оставался в запасе у «Специи».

У «Лацио» это 4-я победа подряд, команда занимает второе место, набрав 61 очко. «Специя» находится на 17-й позиции (26 очков).

В другом матче игрового дня «Кремонезе» обыграл «Эмполи» (1:0). Единственный гол встречи на 4-й минуте забил форвард хозяев Сириль Дессерс.

Серия А. 30-й тур, 14 апреля

Специя – Лацио – 0:3

Голы: Иммобиле, 36 (пен), Фелипе Андерсон, 52, Маркос Антонио, 89.

Кремонезе – Эмполи – 1:0

Гол: Дессерс, 4.