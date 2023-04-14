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  4. АЛЛЕГРИ: «Победа далась нелегко. И еще труднее было не пропустить»
Лига Европы
14 апреля 2023, 03:45 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:09
39
0

АЛЛЕГРИ: «Победа далась нелегко. И еще труднее было не пропустить»

Наставник «Ювентуса» – о победе над «Спортингом»

14 апреля 2023, 03:45 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:09
39
0
АЛЛЕГРИ: «Победа далась нелегко. И еще труднее было не пропустить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал минимальную победу над португальским «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы допустили несколько ошибок. Ребята могут прибавить. Мы лучше играли во втором тайме тремя полузащитниками, которые позволили нам действовать шире. «Спортинг» высоко прессинговал и стал сбавлять обороты по ходу матча, но мы хорошо сыграли. Победа далась нелегко. И еще труднее было не пропустить», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Спортинг Лиссабон Лига Европы
Источник УЕФА
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