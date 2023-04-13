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Лига Европы
13 апреля 2023, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:24
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Манчестер Юнайтед – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы

13 апреля 2023, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:24
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Манчестер Юнайтед – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

13 апреля на «Олд Траффорд» проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» играет с «Севильей».

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Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Забитцер, 15, 21

(новость обновляется)

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Манчестер Юнайтед Севилья Манчестер Юнайтед - Севилья видео голов и обзор Лига Европы Марсель Забитцер
Источник Sport.ua
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