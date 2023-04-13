Лига Европы13 апреля 2023, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:24
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Манчестер Юнайтед – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы
13 апреля 2023, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:24
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13 апреля на «Олд Траффорд» проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» играет с «Севильей».
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Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Забитцер, 15, 21
(новость обновляется)
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