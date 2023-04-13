Манчестер Юнайтед – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 апреля на «Олд Траффорд» проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» играет с «Севильей».

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Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Забитцер, 15, 21

(новость обновляется)