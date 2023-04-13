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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос
Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 21:07 |
42
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос

Поединок состоится 14 марта в 14:00

13 апреля 2023, 21:07 |
42
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа Setanta Sports.

Ингулец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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