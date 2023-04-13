Украина. Премьер лига13 апреля 2023, 21:07 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос
Поединок состоится 14 марта в 14:00
13 апреля 2023, 21:07 |
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В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа Setanta Sports.
Ингулец – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».
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