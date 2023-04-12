Реал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».

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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Реал – Челси – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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