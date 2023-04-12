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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 22:05 |
561
0

Реал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 22:05 |
561
0
Реал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Реал – Челси – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Реал Мадрид Челси Реал - Челси Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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