Лига чемпионов12 апреля 2023, 22:05 |
561
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Реал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
12 апреля 2023, 22:05 |
561
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12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с лондонским «Челси».
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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Реал – Челси – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
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