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Лига Чемпионов
Милан
12.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Наполи
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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 23:45 | Обновлено 12 апреля 2023, 23:48
1023
0

Милан – Наполи – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 23:45 | Обновлено 12 апреля 2023, 23:48
1023
0
Милан – Наполи – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».

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Стартовые составы на матч Милан – Наполи

Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.

Милан – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.

События матча

74’
Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
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Милан Наполи Лига чемпионов Милан - Наполи видео голов и обзор Исмаэль Беннасер
Источник Sport.ua
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