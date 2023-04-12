Лига чемпионов12 апреля 2023, 23:45 | Обновлено 12 апреля 2023, 23:48
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Милан – Наполи – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
12 апреля 2023, 23:45 | Обновлено 12 апреля 2023, 23:48
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В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч Милан – Наполи
Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.
Милан – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.
События матча
74’
Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Беннасер (Милан).
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