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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 23:22 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:26
185
0

ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой

Николо открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов на 51-й минуте

11 апреля 2023, 23:22 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:26
185
0
ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».

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На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой

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Источник Sport.ua
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