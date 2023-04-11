Лига чемпионов11 апреля 2023, 23:22 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:26
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ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой
Николо открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов на 51-й минуте
11 апреля 2023, 23:22 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:26
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Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».
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На 51-й минуте Бастони навесил с левого фланга, и невысокий Барелла головой пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой
Barella heads home Bastoni's cross. We lead! 😍#BenficaInter 0-1 (51') #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/B6pKZgyGJD— Inter (@Inter_en) April 11, 2023
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