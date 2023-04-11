Лига чемпионов11 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:17
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Манчестер Сити – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
11 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:17
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Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы команд
Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Аканджи.
Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.
Читайте также:Манчестер Сити – Бавария. Текстовая трансляция. LIVE
Манчестер Сити – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.
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