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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:17
1570
0

Манчестер Сити – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

11 апреля 2023, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:17
1570
0
Манчестер Сити – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Аканджи.

Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.

Манчестер Сити – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.

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Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария видео голов и обзор Родри
Источник Sport.ua
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