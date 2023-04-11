Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:22
213
0

Бенфика – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

11 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:22
213
0
Бенфика – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бенфика – Интер – 0:1 (матч продолжается)

Голы: Барелла, 51

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

По теме:
ВИДЕО. Ман Сити удвоил перевес. Бернарду Силва забил с навеса от Холанда
ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Реал – фаворит? Да. Я уважаю всю их команду»
Бенфика Интер Милан Бенфика - Интер Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер
Футбол | 11 апреля 2023, 21:01 0
Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер
Без Лукаку, но с Мхитаряном. Стартовые составы на матч Бенфика – Интер

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Футбол | 11 апреля 2023, 02:02 0
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной

Украинский хавбек получил 6,8 от SofaScore

Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
Футбол | 11.04.2023, 21:12
Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Футбол | 11.04.2023, 20:21
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Другие виды | 11.04.2023, 19:36
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
10.04.2023, 13:11 23
Футбол
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
11.04.2023, 08:28 3
Бокс
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
Стартовал матч за титул ЧМ по шахматам. В первой партии – ничья
Стартовал матч за титул ЧМ по шахматам. В первой партии – ничья
09.04.2023, 17:57 6
Другие виды
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
09.04.2023, 20:25 15
Футбол
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
10.04.2023, 09:36 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности