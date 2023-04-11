Бенфика – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».

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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Бенфика – Интер – 0:1 (матч продолжается)

Голы: Барелла, 51

(новость обновляется)

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