Лига чемпионов11 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:22
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Бенфика – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
11 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:22
213
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Во вторник, 11 апреля, на поле стадиона «Да Луш» проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Бенфика» и «Интер».
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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Бенфика – Интер – 0:1 (матч продолжается)
Голы: Барелла, 51
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
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