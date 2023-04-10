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Чемпионат Испании
Барселона
10.04.2023 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 апреля 2023, 01:56 | Обновлено 10 апреля 2023, 02:07
51
0

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2023, 01:56 | Обновлено 10 апреля 2023, 02:07
51
0
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Ко сразятся с «Барселоной»

В понедельник, 10 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором сразятся «Барселона» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Барселоне, на поле стадиона «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Барселона» все еще сталкивается с проблемами. Помимо уже набивших оскомину финансовых проблем, что уже мешают перерегистрировать новые контракты и пока сулят блокировку летних трансферов на вход, все больших оборотов набирает дело Нергейры.

Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Жирона» после дебюта в Примере три предыдущих сезона провела в Сегунде. Она постоянно старалась там вернуться в Ла Лигу, и в 2022-м, через очередное участие плей-офф, это получилось. Изначально шансы жиронцев не смотрелись особенно реалистичными. Но подопечные Мичела Санчеса начали довольно бойко набирать очки.

Поединок будет показывать видеосервис MEGOGO.

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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