Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву
В понедельник, 10 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором сразятся «Барселона» и «Жирона».
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Игра пройдет в Барселоне, на поле стадиона «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.
«Барселона» все еще сталкивается с проблемами. Помимо уже набивших оскомину финансовых проблем, что уже мешают перерегистрировать новые контракты и пока сулят блокировку летних трансферов на вход, все больших оборотов набирает дело Нергейры.
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Жирона» после дебюта в Примере три предыдущих сезона провела в Сегунде. Она постоянно старалась там вернуться в Ла Лигу, и в 2022-м, через очередное участие плей-офф, это получилось. Изначально шансы жиронцев не смотрелись особенно реалистичными. Но подопечные Мичела Санчеса начали довольно бойко набирать очки.
Поединок будет показывать видеосервис MEGOGO.
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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