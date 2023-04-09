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09.04.2023 18:30 - : -
Арсенал
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Англия
09 апреля 2023, 05:23 |
76
0

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 9 апреля в 18:30 по Киеву

09 апреля 2023, 05:23 |
76
0
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9-го апреля, состоится поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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