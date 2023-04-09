Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 01:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля
Важные события во всех видах спорта
09 апреля 2023, 01:12 |
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В воскресенье, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Львов
18:30 Ливерпуль – Арсенал
21:45 Лорьян – Марсель
ХОККЕЙ
22:00 США (Ж) – Чехия (Ж)
ТЕННИС
16:30 Каспер Рууд – Миомир Кецманович
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