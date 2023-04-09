СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 апреля

В воскресенье, 9 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Львов

1.24 – 6.00 – 13.50

18:30 Ливерпуль – Арсенал

2.81 – 3.76 – 2.54

21:45 Лорьян – Марсель

5.40 – 4.38 – 1.66

ХОККЕЙ

22:00 США (Ж) – Чехия (Ж)

1.01 – 34.00 – 37.00

ТЕННИС

16:30 Каспер Рууд – Миомир Кецманович

1.38 – 2.73