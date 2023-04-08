Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4. Бисиклета Холанда. Видео голов и обзор
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В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:1.
Дубль оформил Эрлинг Холанд, причем удачно исполнил красивейшую бисиклету (удар в падении через себя)!
Также забили Джек Грилиш и Хулиан Альварес. У гостей отличился Секу Мара.
Интересно, что в текущем чемпионате у Эрлинга Холанда забитых голов больше (30 мячей), чем у всей команды «Челси» (29).
Премьер-лига. 30-й тур, 8 апреля
Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4
Голы: Мара, 72 – Холанд, 45, 68, Грилиш, 58, Альварес, 75 (пен)
События матча
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