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Чемпионат Англии
Саутгемптон
08.04.2023 19:30 – FT 1 : 4
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 апреля 2023, 23:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 23:56
536
0

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4. Бисиклета Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Англии

08 апреля 2023, 23:35 | Обновлено 08 апреля 2023, 23:56
536
0
Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4. Бисиклета Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:1.

Дубль оформил Эрлинг Холанд, причем удачно исполнил красивейшую бисиклету (удар в падении через себя)!

Также забили Джек Грилиш и Хулиан Альварес. У гостей отличился Секу Мара.

Интересно, что в текущем чемпионате у Эрлинга Холанда забитых голов больше (30 мячей), чем у всей команды «Челси» (29).

Премьер-лига. 30-й тур, 8 апреля

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Мара, 72 – Холанд, 45, 68, Грилиш, 58, Альварес, 75 (пен)

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Мара (Саутгемптон).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига бисиклета Эрлинг Холанд Саутгемптон - Манчестер Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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