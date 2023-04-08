В воскресенье, 9 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу между коваливским «Колосом» и харьковским «Металлистом 1925». Начало поединка на стадионе «Колос» в селе Ковалевка Белоцерковского района Киевской области запланировано на 15:00.

«Колос» во втором круге уже успел сыграть с другим харьковским «Металлистом». Команды не определили сильнейшего – 0:0. Всего же в весенней части чемпионата коваливцы один раз выиграли, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. При этом «Колос» забил только один гол – в победном матче против «Руха».

«Металлист 1925» весну начал с довольно неплохого матча против «Александрии» (пропущенная игра 6-го тура), в котором вел с преимуществом в два гола, но упустил победу. Дальше были еще две ничьи (с «Черноморцем» и «Ворсклой») и два разгромных поражения (от «Шахтера» и «Днипра-1).

Матч первого круга завершился победой «1925-х» со счетом 2:0. Всего команды играли 5 раз: 2 победы на счету «Колоса», 1 раз выиграл «Металлист 1925», еще два матча завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.