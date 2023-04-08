08.04.2023 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:13
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Шахтер – Металлист – 1:0. Видео гола Бондаренко и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:13
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В субботу, 8 апреля, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур
Шахтер – Металлист – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Бондаренко, 64
(новость обновляется)
ГОЛ 1:0 Бондаренко, 64 мин.
Артем Бондаренко приймає м'яч та без роздумів пробиває голкіпера ⚽💪#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/k2Q6WzKo8L— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 8, 2023
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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