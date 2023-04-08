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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:13
1337
1

Шахтер – Металлист – 1:0. Видео гола Бондаренко и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:13
1337
1
Шахтер – Металлист – 1:0. Видео гола Бондаренко и обзор матча
УПЛ

В субботу, 8 апреля, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур

Шахтер – Металлист – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Бондаренко, 64

(новость обновляется)

ГОЛ 1:0 Бондаренко, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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DK1961
Полкоманды ржавых в оффсайде. Гол засчитан. ХОЗЯИН и его содержанка (павелка) довольны. Беспредел продолжается
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