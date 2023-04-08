08.04.2023 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:41
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Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный штучный офсайд. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:41
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В субботу, 8 апреля, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра прошла в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур
Шахтер – Металлист – 1:0
Гол: Бондаренко, 64
ГОЛ 1:0 Бондаренко, 64 мин.
Артем Бондаренко приймає м'яч та без роздумів пробиває голкіпера ⚽💪#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/k2Q6WzKo8L— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 8, 2023
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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но там по судейству и без офсайда все ясно. Хотя бы по карточкам Степаненко