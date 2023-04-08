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  4. Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный штучный офсайд. Видео гола и обзор
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.04.2023 14:00 – FT 1 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:41
2787
2

Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный штучный офсайд. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:41
2787
2
Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный штучный офсайд. Видео гола и обзор
УПЛ

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур

Шахтер – Металлист – 1:0

Гол: Бондаренко, 64

ГОЛ 1:0 Бондаренко, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Металлист Харьков Шахтер - Металлист Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Артем Бондаренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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DK1961
Полкоманды ржавых в оффсайде. Гол засчитан. ХОЗЯИН и его содержанка (павелка) довольны. Беспредел продолжается
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+2
Gargantua
на видео не видно был ли офсайд
но там по судейству и без офсайда все ясно. Хотя бы по карточкам Степаненко
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0
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