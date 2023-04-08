Украина. Премьер лига08 апреля 2023, 14:02 |
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Динамо – Минай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 20-го тура УПЛ
08 апреля 2023, 14:02 |
1343
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Сегодня, 8 апреля, «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ принимает «Минай». Начало матча – в 13:00.
«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелев, Бенито, Ванат
«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоец, Твердохлеб
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 – Царенко, 35-я минута:
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