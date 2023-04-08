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  4. Динамо – Минай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 14:02 |
1343
0

Динамо – Минай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 14:02 |
1343
0
Динамо – Минай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

Сегодня, 8 апреля, «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ принимает «Минай». Начало матча – в 13:00.

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелев, Бенито, Ванат

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоец, Твердохлеб

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Царенко, 35-я минута:

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Источник Sport.ua
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