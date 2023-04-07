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Англия
07 апреля 2023, 20:56 | Обновлено 07 апреля 2023, 20:58
517
0

Источник: Забарный может дебютировать в старте Борнмута в игре с Лестером

Крис Темпл утверждает, что Гари О'Нил не против появления украинца с первых минут, но есть условие

07 апреля 2023, 20:56 | Обновлено 07 апреля 2023, 20:58
517
0
Источник: Забарный может дебютировать в старте Борнмута в игре с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Крис Темпл в своем Twitter заявил, что главный тренер «Борнмута» Гари О'Нил не против появления с первых минут украинского защитника Ильи Забарного в матче АПЛ против «Лестера», который состоится 8 апреля.

По информации источника, коуч «вишен» выпустит украинца в старте, если основной защитник команды Маркос Сенеси не сможет выйти на поле.

Дело в том, что «Борнмут» проведет медицинский осмотр Сенеси, поскольку у него было травмировано подколенное сухожилие, после чего решит, можно ли играть Маркосу.

Забарный уже дебютировал в АПЛ за «Борнмут». 4 апреля в перенесенном 7-м туре Илья появился на поле в домашней игре против «Брайтона» на 85-й минуте. Если Забарный начнет матч с «Лестером» с первых минут, то это будет его дебют в стартовом составе команды.

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Гари О'Нил Маркос Сенеси дебют Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Лестер Илья Забарный травма колена травма
Источник Twitter
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