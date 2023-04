Источник: Забарный может дебютировать в старте Борнмута в игре с Лестером

Журналист Крис Темпл в своем Twitter заявил, что главный тренер «Борнмута» Гари О'Нил не против появления с первых минут украинского защитника Ильи Забарного в матче АПЛ против «Лестера», который состоится 8 апреля.

По информации источника, коуч «вишен» выпустит украинца в старте, если основной защитник команды Маркос Сенеси не сможет выйти на поле.

Дело в том, что «Борнмут» проведет медицинский осмотр Сенеси, поскольку у него было травмировано подколенное сухожилие, после чего решит, можно ли играть Маркосу.

Забарный уже дебютировал в АПЛ за «Борнмут». 4 апреля в перенесенном 7-м туре Илья появился на поле в домашней игре против «Брайтона» на 85-й минуте. Если Забарный начнет матч с «Лестером» с первых минут, то это будет его дебют в стартовом составе команды.

🍒 #AFCB will make a late check on defender Marcos Senesi (hamstring) ahead of trip to #LCFC tomorrow. GON told me he’d have no reservations about starting Illya Zabarnyi if required.