В пятницу, 7 апреля, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили местная «Ворскла» и «Ингулец» из Петрового.

На 49-й минуте встречи в рядах полтавской команды после розыгрыша углового голом отметился защитник Василий Кравец. Ассистировал ему Александр Скляр.

ГОЛ! Василий Кравец, 49 минута