Ворскла – Ингулец – 1:0. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ
В пятницу, 7 апреля, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили местная «Ворскла» и «Ингулец» из Петрового.
На 49-й минуте встречи в рядах полтавской команды после розыгрыша углового голом отметился защитник Василий Кравец. Ассистировал ему Александр Скляр.
ГОЛ! Василий Кравец, 49 минута
Василь Кравець точним ударом головою завершив розіграш стандарту Ворскли 👌🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KrHiRNash0— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 7, 2023
События матча
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