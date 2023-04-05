Испания05 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:11
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Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании по футболу
05 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:11
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В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал».
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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
Барселона – Реал – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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