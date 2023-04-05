Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро

Сегодня, 5 апреля, в Дании молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против шведок стартовала во втором раунде отбора Евро-2023 WU-19.

В Данию сине-желтые отправились транзитом через Польшу 31 марта. Украинки прибыли в Кеге, где благодаря поддержке Датского футбольного союза провели кратковременный сбор. Именно в этом городе сегодняшним поединком против Швеции украинская команда начала баталии за выход в финальную часть Евро-2023.

Уже со старта матча скандинавки завладели инициативой. На 25-й минуте Дюрас открыла счет, замкнув прострел Нильден на дальней стойке, а незадолго до перерыва оформила дубль, первой оказавшись на добивании.

После перерыва шведки довели счет до разгромного. На 52-й минуте ошибкой Боклач на выходе воспользовалась Ренберг, в дальнейшем забивали Сведман и Бьорк. В итоге украинки проиграли с результатом 0:5.

Теперь подопечных Валерия Паламарчука ожидает встреча с хозяйками – Данией, которая состоится 8 апреля в 15:30 по киевскому времени.

Евро-2023 WU-19

Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 05.04.2023

15:30. Украина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5 (0:2)

Голы: Дюрас (25, 43), Ренберг (52), Сведман (62), Бьорк (67).

Украина WU-19: Боклач, Гресса, Бондаренко, Ефимчук, Луцан (Невар, 68), Глущенко (Борковская, 87), Талеб (Дуб, 80), Семков, Радионова, Сербук (Бондарева, 46), Молодюк (Янева, 68).

Швеция WU-19: Бьорклунд, Рэйди (Сенелиус, 46), Сьорлен, Кронквист, Дюрас (Сведман, 54), Сванстрем, Спрунг (Нильссон, 46), Пельгандер (Окерлунд, 71), Бьорк, Ренберг (Фриск, 80), Нильден.

20:00. Дания – Исландия

2-й тур, 08.04.2023

15:30. Дания – Украина

20:00. Швеция – Исландия

3-й тур, 11.04.2023