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Молодежные турниры
05 апреля 2023, 21:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:36
1729
1

Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро

Подопечные Валерия Паламарчука проиграли со счетом 0:5

05 апреля 2023, 21:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:36
1729
1
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
УЕФА

Сегодня, 5 апреля, в Дании молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против шведок стартовала во втором раунде отбора Евро-2023 WU-19.

В Данию сине-желтые отправились транзитом через Польшу 31 марта. Украинки прибыли в Кеге, где благодаря поддержке Датского футбольного союза провели кратковременный сбор. Именно в этом городе сегодняшним поединком против Швеции украинская команда начала баталии за выход в финальную часть Евро-2023.

Уже со старта матча скандинавки завладели инициативой. На 25-й минуте Дюрас открыла счет, замкнув прострел Нильден на дальней стойке, а незадолго до перерыва оформила дубль, первой оказавшись на добивании.

После перерыва шведки довели счет до разгромного. На 52-й минуте ошибкой Боклач на выходе воспользовалась Ренберг, в дальнейшем забивали Сведман и Бьорк. В итоге украинки проиграли с результатом 0:5.

Теперь подопечных Валерия Паламарчука ожидает встреча с хозяйками – Данией, которая состоится 8 апреля в 15:30 по киевскому времени.

Евро-2023 WU-19

Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 05.04.2023

15:30. Украина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5 (0:2)

Голы: Дюрас (25, 43), Ренберг (52), Сведман (62), Бьорк (67).

Украина WU-19: Боклач, Гресса, Бондаренко, Ефимчук, Луцан (Невар, 68), Глущенко (Борковская, 87), Талеб (Дуб, 80), Семков, Радионова, Сербук (Бондарева, 46), Молодюк (Янева, 68).

Швеция WU-19: Бьорклунд, Рэйди (Сенелиус, 46), Сьорлен, Кронквист, Дюрас (Сведман, 54), Сванстрем, Спрунг (Нильссон, 46), Пельгандер (Окерлунд, 71), Бьорк, Ренберг (Фриск, 80), Нильден.

20:00. Дания – Исландия

2-й тур, 08.04.2023

  • 15:30. Дания – Украина
  • 20:00. Швеция – Исландия

3-й тур, 11.04.2023

  • 15:30. Швеция – Дания
  • 15:30. Исландия – Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Вполне приемлемый результат, никто не ожидал, что счет будет таким маленьким... Наши девушки на правильном пути, теперь надо проигрывать с меньшим счетом....
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