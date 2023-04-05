Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Подопечные Валерия Паламарчука проиграли со счетом 0:5
Сегодня, 5 апреля, в Дании молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против шведок стартовала во втором раунде отбора Евро-2023 WU-19.
В Данию сине-желтые отправились транзитом через Польшу 31 марта. Украинки прибыли в Кеге, где благодаря поддержке Датского футбольного союза провели кратковременный сбор. Именно в этом городе сегодняшним поединком против Швеции украинская команда начала баталии за выход в финальную часть Евро-2023.
Уже со старта матча скандинавки завладели инициативой. На 25-й минуте Дюрас открыла счет, замкнув прострел Нильден на дальней стойке, а незадолго до перерыва оформила дубль, первой оказавшись на добивании.
После перерыва шведки довели счет до разгромного. На 52-й минуте ошибкой Боклач на выходе воспользовалась Ренберг, в дальнейшем забивали Сведман и Бьорк. В итоге украинки проиграли с результатом 0:5.
Теперь подопечных Валерия Паламарчука ожидает встреча с хозяйками – Данией, которая состоится 8 апреля в 15:30 по киевскому времени.
Евро-2023 WU-19
Второй раунд отбора. Группа А5
1-й тур, 05.04.2023
15:30. Украина WU-19 – Швеция WU-19 – 0:5 (0:2)
Голы: Дюрас (25, 43), Ренберг (52), Сведман (62), Бьорк (67).
Украина WU-19: Боклач, Гресса, Бондаренко, Ефимчук, Луцан (Невар, 68), Глущенко (Борковская, 87), Талеб (Дуб, 80), Семков, Радионова, Сербук (Бондарева, 46), Молодюк (Янева, 68).
Швеция WU-19: Бьорклунд, Рэйди (Сенелиус, 46), Сьорлен, Кронквист, Дюрас (Сведман, 54), Сванстрем, Спрунг (Нильссон, 46), Пельгандер (Окерлунд, 71), Бьорк, Ренберг (Фриск, 80), Нильден.
20:00. Дания – Исландия
2-й тур, 08.04.2023
- 15:30. Дания – Украина
- 20:00. Швеция – Исландия
3-й тур, 11.04.2023
- 15:30. Швеция – Дания
- 15:30. Исландия – Украина
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