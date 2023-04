Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 77) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Во втором раунде украинка проиграла 5-й ракетке мира Онс Жабер из Туниса.

Цуренко уступила в двух сетах с одинаковым счетом – 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 27 минут.

Онс Жабер в 1/8 финала сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии или Кэролайн Доулхайд из США.

WTA 500. Чарльстон (США). Грунт. 2-й раунд (1/16 финала)

Леся Цуренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 3:6

ВИДЕО. Онс Жабер успешно провела твинер (удар между ног)

The 2022 @CharlestonOpen finalist is back in the building and hitting tweeners 🤪@Ons_Jabeur | #CharlestonOpen pic.twitter.com/gv9g5EjRCl