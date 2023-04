Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили Брайтону Де Дзерби

Во вторник, 4 апреля, состоялись 3 матча перенесенного 7-го тура чемпионата Англии по футболу.

Де Дзерби вместе с «Брайтоном» разобрался в гостях с «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «чаек». Отметим, что в этой игре за хозяев поля дебютировал украинский защитник Илья Забарный. На 85-й минуте он вышел на поле, заменив Марокса Сенеси.

«Лестер» на последних минутах упустил ничью в меньшинстве. «Лисы» играли на своем поле против «Астон Виллы». На 87-й минуте Бертран Траоре отличился в воротах «Лестера» и сделал счет 2:1.

«Лидс» со счетом 2:1 одержал победу над «Ноттингем Форест». Все 3 гола были забиты в первом тайме.

Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур

Борнмут – Брайтон – 0:2

Голы: Фергюсон, 27, Энсисо, 90+1

Лестер – Астон Вилла – 1:2

Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 87

Удаление: Дьюсбери-Холл, 70

Лидс – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Харрисон, 20, Синистерра, 45+1 – Мангаля, 12

Final changes and a debut for Zabarnyi...



86' | 🍒 0-1 🔵 // #BOUBHA pic.twitter.com/0YfOMPBp9f — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 4, 2023