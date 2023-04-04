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  4. 35-летний украинец сыграет в полуфинале парного турнира в Египте
ITF
04 апреля 2023, 18:56 |
257
0

35-летний украинец сыграет в полуфинале парного турнира в Египте

Владимир Ужиловский успешен в паре в Шарм-эль-Шейхе

04 апреля 2023, 18:56 |
257
0
35-летний украинец сыграет в полуфинале парного турнира в Египте
Instagram. Владимир Ужиловский

35-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Алексом Кнаффом из Нидерландов пробился в полуфинал парного разряда на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

ITF M15 Шарм-эль-Шейх 10. Пары. 1/4 финала

Алекса Кнафф / Владимир Ужиловский (Нидерланды / Украина, 1) – Арсланбек Айткулов / игорь трунов (Казахстан / ***) – 6:1, 6:4

Напомним, в ноябре прошлого года Ужиловский выиграл 37-й в карьере парный трофей, победив с поляком Симоном Келаном на турнире в Греции.

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Владимир Ужиловский ITF Шарм-эль-Шейх
Источник Sport.ua
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