4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Клуб не может сейчас полностью сосредоточиться на сугубо футбольных событиях - началось основное разбирательство в суде того, что наворотило предыдущее руководство. Тем не менее, Старая Синьора восприняла такой удар достойно. Аллегри очевидно намерен пробиться в Лигу чемпионов через черный ход, выиграв менее рейтинговый еврокубок - Лигу Европы. В плей-офф там уже пройдено Нант с Фрайбургом. Впрочем, и в Серии А остаются шансы вернутся в топ-4, несмотря на крупный штраф. Бьянконери достаточно активно выигрывал, особенно на фоне нестабильности конкурентов и сокращали отставание. Вот и Верону после паузы обыграли с прагматичным и фирменным счетом – 1:0.

Интер

Команда пока еще не составила для себя полноценной оценки за нынешний сезон. Очень уж противоречивые результаты команды. С одной стороны, нельзя отрицать успехов Симоне Индзаги и в этом футбольном году. Тут и защита статуса обладателя Суперкубка, еще и с 3:0 в дерби с Миланом. И Лига чемпионов, где снова вышли из группы, а потом и разобрались, пусть и очень прагматично (1:0, 0:0), с Порту. Да и в Серии А нельзя говорить о провале нерадзурри, они встретили апрель в тройке лидеров. Другое дело, что осечек многовато. Особенно частыми были неудачи накануне паузы на игры сборных, когда в 4-х турах было 3 поражения. Только проблемы конкурентов позволили тогда удержаться в группе лидеров. Но уроки извлечь не получилось, или паузы в 2 недели не хватило для работы над ошибками – Фиорентине дома уступили 0:1.

Статистика личных встреч

Прошлый сезон был успешным для Интера: 4 очка в Кальчо, победы, пусть и в экстра-тайме, в Суперкубке и Кубке. Но в розыгрыше Серии А 2022/2023 уже дважды, в том числе и в марте, выигрывал Ювентус.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество в этой паре Ювентусу. Но, с учетом важности поединка, ставим на прагматичные тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,7.