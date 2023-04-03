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  4. УПЛ удостоила признания Довбика и Григорчука по итогам 19-го тура
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 03:40 | Обновлено 03 апреля 2023, 03:45
63
0

УПЛ удостоила признания Довбика и Григорчука по итогам 19-го тура

Названы лучший игрок и лучший тренер

03 апреля 2023, 03:40 | Обновлено 03 апреля 2023, 03:45
63
0
УПЛ удостоила признания Довбика и Григорчука по итогам 19-го тура
УПЛ

Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования членов экспертного совета по определению лучшего игрока и лучшего тренера 19-го тура сезона-2022/2023.

Победителями в номинациях объявлены нападающий «Днепра-1» Артем Довбык и главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук.

25-летний Довбик стал автором хет-трика в матче с «Металлистом 1925» (3:0). «Черноморец» Григорчука сыграл вничью с лидером «Шахтером» (2:2).

Ранее сообщалось, что Довбик тремя голами в ворота харьковского «Металлиста 1925» повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина.

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Украинская Премьер-лига Артем Довбик Роман Григорчук Днепр-1 Черноморец Одесса Днепр-1 - Металлист 1925 Черноморец - Шахтер
Источник УПЛ
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