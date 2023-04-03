УПЛ удостоила признания Довбика и Григорчука по итогам 19-го тура

Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования членов экспертного совета по определению лучшего игрока и лучшего тренера 19-го тура сезона-2022/2023.

Победителями в номинациях объявлены нападающий «Днепра-1» Артем Довбык и главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук.

25-летний Довбик стал автором хет-трика в матче с «Металлистом 1925» (3:0). «Черноморец» Григорчука сыграл вничью с лидером «Шахтером» (2:2).

Ранее сообщалось, что Довбик тремя голами в ворота харьковского «Металлиста 1925» повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина.