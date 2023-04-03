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Эвертон
03.04.2023 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Англия
03 апреля 2023, 02:58 |
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Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч АПЛ состоится 3 апреля в 22:00

03 апреля 2023, 02:58 |
4
0
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 3 апреля, будет проведен поединок 29-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Тоттенхэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Эвертон», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает 18-е место с 26 очками. У «Тоттенхэма» 5-я позиция и 49 пунктов.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон - Тоттенхэм Эвертон Тоттенхэм Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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