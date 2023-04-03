Англия03 апреля 2023, 02:58 |
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Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч АПЛ состоится 3 апреля в 22:00
03 апреля 2023, 02:58 |
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В понедельник, 3 апреля, будет проведен поединок 29-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Тоттенхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Эвертон», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает 18-е место с 26 очками. У «Тоттенхэма» 5-я позиция и 49 пунктов.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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