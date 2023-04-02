Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 13:41 | Обновлено 02 апреля 2023, 14:48
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Львов – Динамо Киев – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ
02 апреля 2023, 13:41 | Обновлено 02 апреля 2023, 14:48
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В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».
Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур
Львов – Динамо – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Ванат, 52
(новость обновляется)
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
ГОЛ! 0:1 Ванат, 52 мин.
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