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  4. Львов – Динамо Киев – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 13:41 | Обновлено 02 апреля 2023, 14:48
5717
0

Львов – Динамо Киев – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

02 апреля 2023, 13:41 | Обновлено 02 апреля 2023, 14:48
5717
0
Львов – Динамо Киев – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Львов – Динамо – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 52

(новость обновляется)

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 0:1 Ванат, 52 мин.

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Львов Динамо Киев Львов - Динамо видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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