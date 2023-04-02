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  4. Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 07:44 |
288
0

Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 14:00

02 апреля 2023, 07:44 |
288
0
Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало - в 14:00.

Игру будет судит Александр Омельченко из Славянска.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Металлист 1925 – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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